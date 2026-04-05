Amministrative 2026 dall' associazione Chieti bene comune nasce la civica a sostegno del candidato sindaco Cascini

Da chietitoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni amministrative del 2026, un'associazione locale ha annunciato la creazione di una nuova lista civica. Si chiama “Chieti in Comune” e sostiene la candidatura di un soggetto per la carica di sindaco. L'iniziativa è promossa dall'associazione Chieti Bene Comune, che ha ufficializzato la nascita della lista per le consultazioni che si terranno il 24 e 25 maggio.

Dall'impegno dell'associazione Chieti Bene Comune nasce “Chieti in Comune”, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Cascini alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La lista sarà presentata nel corso di un evento ufficiale in programma martedì 7 aprile, alle ore 11.30, nei locali del Caffè 14, in via Capestrano, a Chieti Scalo. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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