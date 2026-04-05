Amministrative 2026 dall' associazione Chieti bene comune nasce la civica a sostegno del candidato sindaco Cascini

In vista delle elezioni amministrative del 2026, un'associazione locale ha annunciato la creazione di una nuova lista civica. Si chiama “Chieti in Comune” e sostiene la candidatura di un soggetto per la carica di sindaco. L'iniziativa è promossa dall'associazione Chieti Bene Comune, che ha ufficializzato la nascita della lista per le consultazioni che si terranno il 24 e 25 maggio.

Dall'impegno dell'associazione Chieti Bene Comune nasce “Chieti in Comune”, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Cascini alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La lista sarà presentata nel corso di un evento ufficiale in programma martedì 7 aprile, alle ore 11.30, nei locali del Caffè 14, in via Capestrano, a Chieti Scalo. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Chieti Bene Comune propone Giancarlo Cascini candidato sindacoUn polo civico alternativo agli schieramenti tradizionali e un nuovo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Amministrative 2026, inizia la parata dei big: l'onorevole Marattin a Chieti a sostegno del candidato sindaco CarboneIniziano gli arrivi dei “big” in vista delle elezioni amministrative in programma a Chieti il 24 e 25 maggio prossimi. Temi più discussi: Space Propulsion Conference a Bari dal 18 al 21 maggio 2026; Race for the cure 2026 — Italiano; C'è un nuovo candidato sindaco per Venezia: è l'economista Michele Boldrin; Parole in cammino, a Siena torna il festival della lingua italiana. AMMINISTRATIVE 2026 Amministrative 2026: voto il 24 e 25 maggio, ecco dove. Possibile ballottaggio a giugnoSi terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 le elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario ... statoquotidiano.it Amministrative Castrovillari, l'appello di Zaccaro: «Centrosinistra da rifondare»Il presidente dell'Associazione G. Salvemini chiede una svolta per il centrosinistra: «Servono idee, visione e alleanze vere». Critiche a una coalizione bonsai e invito a costruire un progetto più a ... ecodellojonio.it NanoTV. . #CARDITO Amministrative 2026 Sara' sfida tra Nunziante Raucci e Aldo Grimaldi. Dietro di loro le figure del sindaco uscente Giuseppe Cirillo e del consigliere regionale Peppe Barra. Vi proponiamo un primo servizio, registrato la sera di giovedi' Sa facebook Ho sempre pensato che una forza di centro, nelle elezioni amministrative con doppio turno, debba restare autonoma: presentare al primo turno una propria proposta e un proprio candidato sindaco. E solo eventualmente, se non arriva al ballottaggio, scegliere x.com