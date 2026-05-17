Prato giardino nuova area giochi per i bambini e pulizia straordinaria delle fontane

Da viterbotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso di recupero l'area di prato giardino, che comprende uno spazio dedicato ai bambini. Dopo un periodo di disagi causati da guasti e transenne, sono in atto lavori di rinnovamento. Contestualmente, vengono effettuate operazioni di pulizia straordinaria delle fontane presenti nell’area, per migliorare le condizioni generali del luogo. L’intervento mira a riqualificare l’area, rendendola di nuovo fruibile per le famiglie e i bambini.

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Recupero in corso per prato giardino. L'area dedicata ai bambini, che per troppo tempo ha convissuto con guasti e transenne, si rifà il look. Nuovi giochi, dall'altalena agli scivoli e al terrapieno, sono in corso d'installazione in questi giorni. Ma non solo attrezzature, pronto anche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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