Prato giardino nuova area giochi per i bambini e pulizia straordinaria delle fontane

È in corso di recupero l'area di prato giardino, che comprende uno spazio dedicato ai bambini. Dopo un periodo di disagi causati da guasti e transenne, sono in atto lavori di rinnovamento. Contestualmente, vengono effettuate operazioni di pulizia straordinaria delle fontane presenti nell’area, per migliorare le condizioni generali del luogo. L’intervento mira a riqualificare l’area, rendendola di nuovo fruibile per le famiglie e i bambini.

Recupero in corso per prato giardino. L'area dedicata ai bambini, che per troppo tempo ha convissuto con guasti e transenne, si rifà il look. Nuovi giochi, dall'altalena agli scivoli e al terrapieno, sono in corso d'installazione in questi giorni. Ma non solo attrezzature, pronto anche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Il giardino dedicato ai giovani che alla Città finora è mancato»

Sullo stesso argomento

Nuova illuminazione a Piazza I Vicerè: riqualificati giardino e area giochiABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento atteso da anni È entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di...

Leggi anche: Poppi, inaugurata la nuova area giochi per bambini

Nuova casa - Che cos'è questo nel mio prato? reddit

Quando è meglio tagliare l'erba in giardino? Ecco i consigli per avere un prato sano e rigoglioso (senza ricorrere a diserbanti)Con l'inverno agli sgoccioli e le giornate più miti e soleggiate in arrivo, sta per arrivare il momento di accendere il tosaerba e mettersi al lavoro. Secondo Thomas Clarke, capo giardiniere di Exbury ... ilmessaggero.it