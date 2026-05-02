È stato completato e messo in funzione il nuovo sistema di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di Piazza I Vicerè a Catania. L’intervento, atteso per diversi anni, riguarda la riqualificazione di spazi pubblici frequentati da residenti e bambini. La sostituzione e l’installazione di nuovi punti luce sono stati realizzati per migliorare la visibilità e la sicurezza dell’area. La manutenzione dell’impianto sarà gestita dalle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento atteso da anni. È entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione nel giardino e nell’area giochi di Piazza I Vicerè a Catania. A comunicarlo è il presidente del II Municipio, Claudio Carnazza, che già dal 2008 sottolineava l’urgenza di un intervento di riqualificazione per questa zona. Fondi regionali e supporto politico. Determinante è stato lo stanziamento di 200 mila euro previsto nella Finanziaria Regionale 2023, risorse che hanno permesso di avviare concretamente i lavori. Carnazza evidenzia come tali fondi siano stati ottenuti grazie al contributo del deputato regionale Giuseppe Lombardo, appartenente al gruppo Mpa-Grande Sicilia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuova illuminazione a Piazza I Vicerè: riqualificati giardino e area giochi

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