poppi inaugurata la nuova area giochi per bambini

A Poppi è stata inaugurata una nuova area giochi per bambini in piazza della Libertà. La struttura, realizzata recentemente, offre uno spazio dedicato ai più piccoli e mira a favorire l'incontro tra i cittadini. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e membri della comunità, che hanno assistito alla prima apertura ufficiale della zona ludica.

"Un bel momento di socialità e un bel segnale per la nostra comunità. L’area giochi innovativa di piazza della Libertà è finalmente una realtà che unisce i cittadini e che offre uno spazio di crescita per i più piccoli. Momenti come questo rappresentano, secondo me, il punto più bello di un percorso istituzionale. Tanto più se accanto all’area verde si apre anche un centro polivalente a disposizione di tutti”. Con queste parole il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni ha salutato il battesimo della nuova area verde con giochi innovativi, realizzata dal Comune a completamento del nuovo Centro Polivalente, un investimento sul capitale umano e sociale di Poppi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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