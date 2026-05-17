Potenza-Ascoli scontro di tattiche | De Giorgio sfida Tomei

Nel match tra Potenza e Ascoli si affrontano due schemi tattici distinti, con il 4-2-3-1 contro il 4-3-3. La squadra ospite si presenta senza uno dei portieri titolari, Cucchietti, che potrebbe incidere sulla solidità della linea difensiva. La partita si preannuncia come una sfida tra due approcci strategici, con i tecnici impegnati a trovare la soluzione migliore per ottenere il risultato. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione e attenzione ai dettagli tattici.

? Punti chiave Chi vincerà il duello tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3?. Come influirà l'assenza di Cucchietti sulla difesa del Potenza?. Quale giocatore deciderà il ballottaggio a centrocampo per De Giorgio?. Perché la forza mentale dell'Ascoli può spezzare la difesa lucana?.? In Breve Potenza schiererà 4-2-3-1 con Schimmenti, Murano e D'Auria a supporto del centrocampo.. Ascoli giocherà con 4-3-3 puntando su Corradini, Damiani e la trequarti di Silipo.. Dubbio Cucchietti tra i pali per infortunio al naso con Franchi pronto subentrare.. Ascoli ha recuperato 12 punti in classifica rincorrendo la vetta dell'Arezzo.. A Potenza la sfida tra De Giorgio e Tomei accenderà il rettangolo di gioco in un confronto che mette a confronto due visioni tattiche opposte per il controllo del campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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