L’Ascoli si prepara a disputare sette partite decisive per cercare di raggiungere i propri obiettivi di classifica. La squadra di Tomei affronta questa fase finale con l’intento di ottenere risultati positivi, mentre il tecnico ha commentato che la sfida contro Ravenna sarà difficile. La squadra si impegna con determinazione in vista delle prossime gare.

Sette finali per provare a sognare. L’Ascoli di Tomei si lancia nel suo incandescente sprint di fine stagione. Lo scontro diretto di domani sera contro il Ravenna costituirà per i bianconeri un bivio fondamentale. La vittoria nel derby con la Samb e la contestuale sconfitta dell’Arezzo (in questo turno impegnato sul campo del Campobasso) hanno riaperto il discorso promozione, ma per poterci credere davvero sarà necessario ottenere i tre punti anche contro i romagnoli. "Abbiamo visto le loro partite – commenta il timoniere del Picchio -, da quando è arrivato Mandorlini la squadra ha preso consistenza in fase di non possesso. Oltre ad avere qualità tattiche, sono un avversario molto fisico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, sette finali per provare a sognare. Tomei: "Ravenna, sarà una sfida tosta"

