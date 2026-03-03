L’Ascoli è focalizzato sul derby Ecco le possibili mosse di Tomei

L’Ascoli si prepara per il derby contro la Samb, che rappresenta una tappa chiave nel cammino della squadra guidata dal tecnico Tomei. La partita, molto attesa, potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e la formazione titolare. La sfida si svolgerà tra le mura dello stadio di casa e coinvolgerà entrambe le squadre in un confronto che ha grande rilevanza per la stagione.

Il derby con la Samb costituirà un passaggio nevralgico all'interno del percorso dell'Ascoli targato del tecnico Tomei. In pochi giorni i bianconeri saranno chiamati ad affrontare al Riviera delle Palme i rossoblù domani sera con avvio alle 21) per poi ospitare al Del Duca il Ravenna lunedì 9 marzo alle ore 20.30 con diretta su Rai Sport. E qui lo scontro con i romagnoli dell'ex Mandorlini, da giocatore gloria della formazione di Carletto Mazzoni nella prima parte degli anni '80 che vide il Picchio protagonista in serie A, costituirà un crocevia fondamentale per lanciare la volata nel finale della stagione. Il turno ravvicinato con i cugini non sarà soltanto un derby, ma metterà in palio punti pesantissimi.