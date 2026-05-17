Portoferraio 63enne folgorata da una scarica elettrica mentre lavora nel suo ristorante | è gravissima
Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro avvenuto nel suo ristorante di Portoferraio domenica 17 maggio. La donna è stata colpita da una scarica elettrica mentre era impegnata nelle attività quotidiane all’interno dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e verificano eventuali responsabilità legali.
Sono gravissime le condizioni di una donna di 63 anni che questa domenica 17 maggio è rimasta vittima di un serio infortunio sul lavoro nel proprio ristorante in piazza Cavour, a Portoferraio. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata colpita da una scarica elttrica andando subito in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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