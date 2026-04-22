Due giovani cacciatori uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di prendere una preda
Due giovani cacciatori sono deceduti ieri sera in un incidente mentre tentavano di catturare una preda, rimasti vittime di una scarica elettrica. L’episodio è avvenuto in una zona rurale della regione, dove i due si trovavano impegnati in attività di caccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Perugia, 22 aprile 2026 – Due giovani cacciatori sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 volt), situati a un’altezza di circa dieci metri. Per farlo, avrebbero utilizzato un’ asta metallica: è bastato avvicinarsi troppo ai cavi perché si sprigionasse un arco voltaico, una scarica elettrica letale che ha attraversato il palo metallico investendo i due giovani. I soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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La Corte d’assise ha riconosciuto le attenuanti ai due giovani e ha rigettato la richiesta dell’accusa per De Simone Dicecca e Vetere. x.com