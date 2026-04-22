Due giovani cacciatori sono deceduti ieri sera in un incidente mentre tentavano di catturare una preda, rimasti vittime di una scarica elettrica. L’episodio è avvenuto in una zona rurale della regione, dove i due si trovavano impegnati in attività di caccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Perugia, 22 aprile 2026 – Due giovani cacciatori sono morti ieri sera, martedì 21 aprile, folgorati da una scarica elettrica. Il tragico incidente è successo intorno alle 23 in località La Goga, nel comune di Magione. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 volt), situati a un’altezza di circa dieci metri. Per farlo, avrebbero utilizzato un’ asta metallica: è bastato avvicinarsi troppo ai cavi perché si sprigionasse un arco voltaico, una scarica elettrica letale che ha attraversato il palo metallico investendo i due giovani. I soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giovani cacciatori uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di prendere una preda

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