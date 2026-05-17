Porto Torres | piano da 1,4 milioni per salvare la Torre aragonese

A Porto Torres è stato approvato un intervento di restauro della Torre aragonese, con un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro. Il progetto prevede lavori di consolidamento strutturale e interventi di riqualificazione degli spazi interni per consentire un futuro utilizzo come spazio espositivo e culturale. La ristrutturazione mira anche a migliorare l'accessibilità dell'edificio, consentendo di accogliere nuovamente visitatori e promuovendo attività legate alla storia locale. I lavori devono ancora essere avviati e prevedono diverse fasi di intervento.

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? Punti chiave Come potrà la torre tornare ad accogliere i visitatori?. Quali nuove funzioni ospiterà l'edificio dopo il restauro?. Perché gli spazi interni sono attualmente inaccessibili al pubblico?. Quanto inciderà il bando regionale sul costo totale del progetto?.? In Breve Investimento stimato di 1,4 milioni di euro per il ripristino strutturale.. Bando regionale prevede contributi tra 150 mila e 1 milione di euro.. Valore storico riconosciuto dal Ministero per i Beni culturali nel 1996.. 7.271 visitatori registrati durante l'iniziativa Monumenti aperti 2026.. Il Comune di Porto Torres ha avviato le procedure per accedere ai fondi regionali destinati al recupero della Torre aragonese, un simbolo storico situato tra il porto commerciale e il centro cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres: piano da 1,4 milioni per salvare la Torre aragonese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hace 6 años, borracha con un modelo, de una noche quedé de sextillizos. Sullo stesso argomento Porto Torres: 560mila euro per salvare i tesori costieri dal mareIl Ministero della Cultura ha stanziato 560 mila euro per avviare i lavori di consolidamento della torre di Abbacurrente e della chiesetta di Balai a... Coin, piano da 30 milioni: la sfida per salvare il colosso storico? Cosa sapere I soci Coin approvano aumento di capitale da 30 milioni di euro entro giugno 2027. Porto Torres, nuovo piano per ridisegnare il futuro delle aree industrialiUno studio finalizzato alla pianificazione urbanistica dell’area II all’interno dell’agglomerato industriale di Porto Torres. Il progetto è stato affidato dal Consorzio industriale provinciale di Sas ... msn.com Porto Torres, piano per ampliare il canile di Monte RosèIl Comune di Porto Torres avvia la procedura per l’ampliamento del canile di Monte Rosè, attraverso l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità economica. La struttura, di proprietà dell ... unionesarda.it