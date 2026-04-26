Coin piano da 30 milioni | la sfida per salvare il colosso storico

I soci della catena di negozi hanno approvato un aumento di capitale da 30 milioni di euro, con l’obiettivo di completarlo entro giugno 2027. La decisione arriva in un momento di difficoltà finanziaria, dopo una perdita di 89 milioni di euro nel 2025. L’operazione è finalizzata a rafforzare le finanze del gruppo e a cercare una soluzione per garantire la continuità delle attività.

? Cosa sapere I soci Coin approvano aumento di capitale da 30 milioni di euro entro giugno 2027.. L'operazione mira a stabilizzare il gruppo dopo la perdita di 89 milioni nel 2025.. I soci di Coin hanno approvato un nuovo aumento di capitale fino a 30 milioni di euro per tentare di stabilizzare la storica catena nata nel 1916, dopo che l’assemblea straordinaria ha dato il via libera all’operazione sotto la guida di Rondelli. La decisione, formalizzata lo scorso 31 marzo durante una videoconferenza, punta a rinforzare la struttura finanziaria del gruppo attraverso l’emissione di nuovi titoli. Il piano prevede che ogni azione venga offerta al...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coin, piano da 30 milioni: la sfida per salvare il colosso storico The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Crisi Stellantis a Cassino: piano da milioni per salvare i postiIl settore automobilistico nel Basso Lazio affronta una fase di estrema fragilità, con il polo produttivo di Cassino e la sua rete di aziende partner... Catanzaro caccia i ruderi: piano shock per salvare il centro storicoL’amministrazione di Catanzaro avvia un piano di monitoraggio degli immobili fatiscenti nel cuore della città per restituire dignità e sicurezza al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Coin, risanamento in salita. Adesso serve nuovo capitale; Iniziano le nuove aperture a Ca' Mestre: arriva la parafarmacia Medi-Market; Tether interviene con un piano di sostegno da 150 milioni di dollari dopo che il protocollo Drift ha perso 285 milioni di dollari a causa di un attacco informatico; Strade chiuse tutto il giorno per la gara degli Ironman, la protesta dei commercianti. Coin, risanamento in salita. Adesso serve nuovo capitaleVENEZIA - Coin prepara il nuovo aumento di capitale: 30 milioni di euro per dare un’altra boccata di ossigeno ai conti ancora in affanno. È l’ultima mossa ... ilgazzettino.it Coin, sì al salvataggio: «Piano con 330 creditori. Manovra di rilancio da 43 milioni»Coin, l’accordo di ristrutturazione del debito ha superato la soglia per l’approvazione e sarà presentato entro il 28 aprile al Tribunale di Venezia. La conferma sul salvataggio della storica catena ... corrieredelveneto.corriere.it