Il Ministero della Cultura ha approvato un finanziamento di 560 mila euro destinato alla protezione di due siti storici a Porto Torres. I fondi saranno impiegati per interventi di consolidamento della torre di Abbacurrente e della chiesetta di Balai, entrambi soggetti ai effetti dell’erosione costiera. Questi lavori mirano a preservare i monumenti, che rischiano di essere danneggiati o distrutti a causa dell’azione del mare.

Il Ministero della Cultura ha stanziato 560 mila euro per avviare i lavori di consolidamento della torre di Abbacurrente e della chiesetta di Balai a Porto Torres, due siti storici minacciati dall’erosione costiera. L’iniziativa nasce dalla necessità di fermare il deterioramento causato dall’azione combinata di vento, aerosol marino e l’avanzare del mare. L’obiettivo è proteggere due simboli dell’identità turritana che, per la loro posizione esposta sulla scogliera, risultano estremamente fragili. Il piano operativo vede una collaborazione tra diversi enti: la Regione e il Comune di Porto Torres coordinano la strategia, mentre la Soprintendenza per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna ne cura l’esecuzione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Torres: 560mila euro per salvare i tesori costieri dal mare

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