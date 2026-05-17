Il coach Alberto Giuliani ha annunciato il suo addio ai tifosi di Modena attraverso una lettera. Ha scritto di portare con sé molti ricordi e di aver vissuto anni significativi durante il suo periodo con la squadra. La comunicazione è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli o commenti. La scelta di utilizzare una lettera indica un modo personale e diretto per salutare i supporter, lasciando intendere che il suo rapporto con la città e la squadra è stato importante.

Coach Alberto Giuliani ha invece scelto la forma di una lettera per congedarsi dal pubblico di Modena. "Cari tifosi modenesi, dopo due anni e mezzo intensi e tre campionati vissuti insieme, al termine di un confronto sereno e costruttivo con il club, è arrivato per me il momento di fare nuove scelte professionali. Lascio un gruppo di ragazzi che, grazie al loro impegno, hanno compiuto progressi eccezionali e che potranno portare Modena sempre più in alto. Sono stati anni importanti, fatti di lavoro, passione e, soprattutto, di un legame forte con questa città e con voi. Ho avuto la fortuna di vivere da vicino cosa significhi Modena: una piazza esigente, competente, ma anche profondamente innamorata della propria squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porterò con me tanti ricordi. Sono stati anni importanti"

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