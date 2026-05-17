Porta Nuova | il Comitato convoca l’assemblea contro il silenzio del Comune

Un comitato ha convocato un'assemblea per discutere la mancanza di risposte da parte del Comune riguardo alle modifiche all'accessibilità dell'area di Porta Nuova, in particolare dopo la chiusura delle scale mobili. La discussione si concentra sul cambiamento delle modalità di accesso e sulle motivazioni dietro la trasmissione del progetto alla Soprintendenza prima dell'incontro con il pubblico. La questione riguarda anche il ruolo delle istituzioni nel processo decisionale e la comunicazione con i cittadini interessati.

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