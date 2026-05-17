Porta Nuova | il Comitato convoca l’assemblea contro il silenzio del Comune

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comitato ha convocato un'assemblea per discutere la mancanza di risposte da parte del Comune riguardo alle modifiche all'accessibilità dell'area di Porta Nuova, in particolare dopo la chiusura delle scale mobili. La discussione si concentra sul cambiamento delle modalità di accesso e sulle motivazioni dietro la trasmissione del progetto alla Soprintendenza prima dell'incontro con il pubblico. La questione riguarda anche il ruolo delle istituzioni nel processo decisionale e la comunicazione con i cittadini interessati.

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? Punti chiave Come cambierà l'accessibilità dopo la chiusura delle scale mobili?. Perché il Comune ha trasmesso il progetto alla Soprintendenza prima dell'incontro?. Quale soluzione alternativa propone il Comitato per proteggere il decoro storico?. Chi subirà i maggiori danni dal nuovo flusso turistico a Porta Nuova?.? In Breve Assemblea al luogo Biblioteca della Cattedrale di San Rufino domenica 24 maggio ore 17.. Incontro con Comune fissato per il 28 maggio dopo mesi di silenzio.. Progetto prevede due ascensori da 50 persone, scala mobile e scalinata tradizionale.. Contatti per contributi al numero 3462526216 per integrare la proposta del Comitato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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