Il Comitato civico Salute pubblica di Chieti ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione sanitaria locale, definendola allarmante. In una nota, il gruppo critica il silenzio del Comune, ritenuto un disinteresse che rischia di compromettere il sistema sanitario della città. L'organizzazione ha annunciato un incontro pubblico per mercoledì 1° aprile alle 11 presso il Caffè Vittoria.

Tra le principali preoccupazioni indicate c’è la possibile chiusura della scuola di Medicina e Chirurgia entro il 2026, anno in cui è prevista la verifica dei requisiti di accreditamento da parte della commissione Anvur «Una situazione sanitaria allarmante» e «assordante disinteresse» da parte della politica cittadina. Il Comitato civico Salute pubblica di Chieti torna a denunciare i rischi per il futuro della sanità teatina e annuncia un incontro pubblico per mercoledì 1° aprile alle 11 al Caffè Vittoria, in corso Marrucino. Al centro della presa di posizione, la mancata convocazione di un consiglio comunale straordinario richiesto lo scorso 9 febbraio per discutere delle criticità del sistema sanitario locale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Sanità, il comitato attacca: "Rischi gravi per Chieti, dal silenzio del Comune nessuna risposta"

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