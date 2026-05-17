A Pordenone si è svolta la Giornata Nazionale del Dono con la partecipazione di circa 1000 donatori che si sono radunati in piazza. L'evento ha visto la presenza di diverse figure simboliche che hanno accompagnato il corteo, mentre alcune domande sono state poste riguardo a come le persone abbiano trasformato il dolore causato dal terremoto in un gesto di solidarietà collettiva. La giornata è stata dedicata alla promozione della donazione e alla sensibilizzazione sul tema del dono.

? Domande chiave Come hanno trasformato il dolore del terremoto in forza collettiva?. Chi sono le figure simboliche che hanno accompagnato il corteo?. Perché il mosaico di Spilimbergo è stato consegnato all'Abruzzo?. Cosa rappresenta il messaggio rivolto ai giovani durante la celebrazione?.? In Breve Corteo conclusivo del 64° Congresso Nazionale FIDAS con partecipazione di Lucia Buna e Simone Polesello.. Celebrazione religiosa presieduta dal vescovo Giuseppe Pellegrini presso Piazza XX Settembre a Pordenone.. Giovanni Musso richiama il 50° anniversario del terremoto in Friuli come modello di resilienza.. Passaggio del testimone a Giulianova per il 65° Congresso FIDAS previsto nel maggio 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone, 1000 donatori in piazza per la Giornata Nazionale del Dono

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