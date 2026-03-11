Dalla prevenzione al dono | due scelte che salvano la vita | convegno a Vasto nella Giornata nazionale del rene

Giovedì 12 marzo si tiene a Vasto un convegno nella pinacoteca di Palazzo d’Avalos, in occasione della Giornata nazionale del rene. L’evento inizia alle ore 15 e si concentra sulle tematiche della prevenzione e del dono di organi. Partecipano medici e specialisti che discutono di come queste scelte possano influire sulla vita delle persone.

Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del rene, nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà il convegno dal titolo "Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita".L'iniziativa è promossa dal Comune di Vasto, dal reparto di Nefrologia.