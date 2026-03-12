Riccione celebra la Giornata nazionale della gentilezza con la consegna del dono-simbolo ai nati nel 2025

Riccione ha partecipato alla Giornata nazionale della gentilezza consegnando un dono-simbolo ai bambini nati nel 2025. L’evento si è svolto con l’obiettivo di accogliere i nuovi nati nella comunità e di promuovere i valori dell’accoglienza. Come ogni anno, il Comune ha consegnato il regalo ai piccoli e alle loro famiglie, in un momento dedicato alla solidarietà e all’attenzione verso le nuove generazioni.

Al Palazzo del Turismo martedì 24 marzo alle 16:30 ad accogliere i bambini e le loro famiglie ci saranno la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto socio-sanitario di Riccione e la Biblioteca comunale, ha organizzato un momento di incontro dedicato alle famiglie e ai bambini nati nel 2025. L’appuntamento è fissato per martedì 24 marzo alle 16:30 nella sala al piano terra del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11). Nel corso dell’iniziativa la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli accoglieranno i genitori e i loro piccoli, consegnando a ciascun neonato la “Chiave della gentilezza”, simbolo di benvenuto nella comunità, e un piccolo dono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Fiesole celebra la Giornata Internazionale della Donna con lo spettacolo “Madri d’Europa” e la consegna di una stampa d’arteIn occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’8 marzo, il Comune di Fiesole promuove un momento di riflessione e...

Si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio con la presentazione del libro di Federico MoriniScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Federico Morini, da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riccione celebra

Temi più discussi: Riccione celebra la Donna: tra sport, diritti e una riflessione sulla pace; Riccione. Tosca D’Aquino e Simone Montedoro nel fine settimana tra teatro, mostre, cinema e sport per celebrare la Giornata internazionale della donna; Riccione celebra la Donna tra sport, diritti e una riflessione sulla pace; Giornata internazionale dei diritti della donna, una domenica ricca di appuntamenti.

Riccione celebra i nuovi nati: al via la Giornata della gentilezzaMartedì 24 marzo consegna della Chiave della gentilezza ai bambini nati nel 2025, un gesto simbolico di benvenuto ... altarimini.it

Riccione celebra la Giornata della Donna tra sport, cultura e dirittiLa Walk & Run for Women coinvolge cittadini e famiglie, mentre incontri e mostre celebrano il ruolo delle donne nella società contemporanea ... altarimini.it

La “Walk & Run for Women” coinvolge cittadini e famiglie, mentre incontri e mostre celebrano il ruolo delle donne nella società contemporanea #Riccione #Attualita x.com

Riccione celebra l’8 marzo con la “Walk & Run for Women”: sport, inclusione e pari opportunità - Comune di Riccione https://share.google/29gBkruSn1IgHUcME HO LETTO BENE 18 EURO!!! ..c'è scritto... "...le iscrizioni online resteranno aperte fino - facebook.com facebook