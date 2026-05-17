Pontedera I brasiliani rilanciano il progetto

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due giorni si sono svolti incontri tra rappresentanti di Sportheca e la dirigenza del Pontedera. Durante queste riunioni, è stata confermata la volontà di continuare con il progetto che coinvolge collaborazioni tra Italia e Brasile. La discussione ha visto la partecipazione di emissari provenienti dal Brasile e della squadra locale, senza che siano stati annunciati cambiamenti o nuove decisioni. La stessa discussione si è concentrata sulla prosecuzione delle attività già avviate in precedenza.

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Se mai ce ne fosse stato bisogno, gli incontri che ci sono stati in questi due giorni tra gli emissari di Sportheca e la dirigenza "locale" del Pontedera, hanno confermato la volontà di proseguire nel progetto italo-brasiliano. Venerdì sono arrivati appunto dal Brasile Luiz Henrique Martins Ribeiro e José Roberto Ribeiro Costa, rispettivamente avvocato e responsabile finanziario della società di marketing sudamericana che dal 19 febbraio controlla, attraverso RB Football Italia, il club granata. I due uomini hanno avuto colloqui con gli attuali dirigenti ma anche con l’amministrazione comunale pontederese, che da agosto dello scorso anno ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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