pontedera i brasiliani rilanciano il progetto

Negli ultimi due giorni si sono svolti incontri tra rappresentanti di Sportheca e la dirigenza del Pontedera. Durante queste riunioni, è stata confermata la volontà di continuare con il progetto che coinvolge collaborazioni tra Italia e Brasile. La discussione ha visto la partecipazione di emissari provenienti dal Brasile e della squadra locale, senza che siano stati annunciati cambiamenti o nuove decisioni. La stessa discussione si è concentrata sulla prosecuzione delle attività già avviate in precedenza.

Se mai ce ne fosse stato bisogno, gli incontri che ci sono stati in questi due giorni tra gli emissari di Sportheca e la dirigenza "locale" del Pontedera, hanno confermato la volontà di proseguire nel progetto italo-brasiliano. Venerdì sono arrivati appunto dal Brasile Luiz Henrique Martins Ribeiro e José Roberto Ribeiro Costa, rispettivamente avvocato e responsabile finanziario della società di marketing sudamericana che dal 19 febbraio controlla, attraverso RB Football Italia, il club granata. I due uomini hanno avuto colloqui con gli attuali dirigenti ma anche con l’amministrazione comunale pontederese, che da agosto dello scorso anno ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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