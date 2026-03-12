Melodie mediterranee e sound brasiliani in scena con il progetto di jazz contemporaneo Voices

Sabato 14 marzo, al Teatro Bonci, si esibiranno quattro musicisti di rilievo nel panorama jazz internazionale, tra cui Andrea Dulbecco, Giovanni Ceccarelli, Salvatore Maiore e Paolo Orlandi. Il progetto

Sabato 14 marzo, al Teatro Bonci arriva "Voices", il progetto di Andrea Dulbecco, Giovanni Ceccarelli, Salvatore Maiore e Paolo Orlandi, quattro maestri del jazz internazionale. I compositori, che fondono le loro storie e linee di ricerca personali creando un sound nuovo e contemporaneo, danno vita a un paesaggio sonoro caratterizzato da una miscela di influenze: mediterranee, dal Brasile e dalla musica colta europea. Il pianista Giovanni Ceccarelli e il batterista Paolo Orlandi si sono incontrati a Beirut, per trasferirsi poi in Francia, dove hanno continuato la loro esplorazione musicale insieme, in vari progetti.

