A Pontedera si avvicinano momenti chiave per la gestione della società sportiva. Domani arriveranno in città il direttore finanziario e un avvocato di Sportheca, la società brasiliana che detiene il 95% delle quote tramite BR Football Italia. Solo il restante 5% appartiene ancora a un singolo individuo. La presenza di queste figure potrebbe segnare un passaggio importante per il futuro del club.

Pontedera si parte? Forse sì. Domani, venerdì, arrivano a Pontedera il direttore finanziario e l’avvocato di Sportheca, la società brasiliana che attraverso BR Football Italia ha il controllo del 95% delle quote societarie (il restante 5% è ancora in possesso a Rossano Signorini). Con loro dovrebbe rientrare anche il presidente del club granata Gustavo Nikitiuk, che alcuni giorni fa era volato nello stato sudamericano. Sul tavolo c’è la programmazione della stagione 2026-27, che non può prescindere dall’aspetto economico, il primo da affrontare e dal quale dipenderà poi il progetto tecnico. Il verdetto del campo dice che i dirigenti devono...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera, ore decisive per il futuro. I brasiliani pianificano la stagione

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