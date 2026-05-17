A Pontedera sono state messe a dimora nuove piante in diverse aree del centro storico. Il Comune ha deciso di affidare direttamente l’incarico per approvvigionare, piantare e curare il patrimonio arboreo in vaso presente sul territorio comunale. Questa iniziativa mira ad arricchire gli spazi pubblici e migliorare l’aspetto della città. Le operazioni sono state avviate di recente e riguardano interventi di piantumazione e manutenzione delle nuove essenze arboree.

Pontedera, 17 maggio 2026 – Nuovo verde urbano in città. Il Comune di Pontedera ha sottoscritto l’affidamento diretto per la fornitura, messa a dimora e manutenzione del patrimonio arboreo in vaso del territorio comunale. Il centro città, con le sue vie e piazze principali, richiede infatti un restyling del verde. Interventi Iniziali e Aggiudicazione I primissimi interventi sono già stati effettuati, nelle fioriere di via Primo maggio, ma dalle prossime settimane la ditta Vivai Donato che si è aggiudicata l’affidamento da circa 25mila euro, si metterà a lavoro per ridare vigore alle piante del centro. L’oggetto dell’affidamento consiste... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera col pollice verde. Nuove piante in centro: “Più decoro per la città”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gazzola, riqualificato il verde pubblico: «Più decoro e sicurezza»Il periodo di riposo vegetativo ha permesso di realizzare, e concludere, un ampio piano di potature e sistemazione del verde in tutto il territorio...

Leggi anche: La città imbrattata: "Non c’è solo ’Pinpo’. Dal centro alle periferie, poco decoro ovunque"