Gazzola riqualificato il verde pubblico | Più decoro e sicurezza

A Gazzola sono stati completati lavori di riqualificazione del verde pubblico, che hanno coinvolto potature e sistemazioni in diverse zone del territorio comunale. Durante il periodo di riposo vegetativo sono stati effettuati interventi nell’area davanti al palazzo comunale, presso la scuola del capoluogo e in diverse frazioni. Le operazioni sono state finalizzate a migliorare decoro e sicurezza delle aree verdi.

