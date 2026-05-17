Il ponte di Piediripa sta per essere completato, con un investimento di circa nove milioni di euro che dovrebbe essere terminato entro l’estate. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile e il miglioramento della viabilità tra i borghi del Maceratese, collegando meglio le zone interessate. La riqualificazione dell’area riguarda anche la messa in sicurezza delle strade e la soluzione di alcune criticità legate al traffico. La presenza di rappresentanti politici sul cantiere ha attirato l’attenzione sulla fase finale dei lavori.

?? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra i borghi del Maceratese dopo l'opera? Quali benefici porterà la nuova pista ciclabile per la mobilità locale? Chi gestirà tecnicamente la consegna del cantiere entro l'estate? Perché il Governo ha stanziato miliardi proprio per i cantieri marchigiani??? In Breve Acquaroli, Gentilucci e Parcaroli hanno accompagnato Salvini nel sopralluogo al cantiere. Ditta Cagnini gestisce l'appalto provinciale per i raccordi sul lato di Macerata. Il p . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Piediripa: Salvini in cantiere, l’opera da 9 milioni entro l’estate

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