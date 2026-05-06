A giugno sono previsti gli ultimi interventi per sistemare la deviazione del rio Rotina, una lavori che stanno entrando nella fase finale. Le ruspe continuano a operare nel cantiere, mentre i mezzi pesanti si spostano tra i campi, trasportando terra e materiali. La realizzazione di questa modifica al corso d’acqua è in corso da diversi mesi e si avvicina alla conclusione.

Pontedera, 6 maggio 2026 – Le ruspe non smettono di scavare e spostare la terra, mentre i camion fanno avanti e indietro tra i campi. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza idraulica sul rio Rotina e del quadrante sud-ovest, uno dei cantieri più rilevanti attualmente in corso sul territorio comunale di Pontedera. Un’opera complessa che punta a ridurre il rischio idraulico, in particolare per la frazione di Santa Lucia che, circondata dai campi, vedeva l’innalzarsi dei livelli d’acqua nei fossi in occasioni di forti piogge. https:www.lanazione.itcronacamaltempo-toscana-allerta-yu0tja3u L’intervento, dal valore complessivo di circa...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Deviazione del rio Rotina, lavori in dirittura d’arrivo. A giugno ultimi interventi

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