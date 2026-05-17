Polizia provinciale Livorno sei agenti premiati a Firenze Il comandante | Riconoscimento al nostro lavoro
Sei agenti della polizia provinciale di Livorno sono stati premiati a Firenze dal presidente della Regione. Durante la seconda giornata della polizia locale presso la Fortezza da Basso, hanno ricevuto attestati di encomio per le indagini svolte nel settore della tutela ambientale. Il comandante ha commentato il riconoscimento come un riconoscimento al lavoro svolto dalla squadra. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse forze di polizia e autorità regionali.
Sei agenti della polizia provinciale di Livorno hanno ricevuto dal presidente della Regione Eugenio Giani gli attestati di encomio per la loro attività di indagine nel settore della tutela dell’ambiente nell'ambito della seconda giornata della polizia locale che si è svolta nella Fortezza da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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