Polizia provinciale Livorno sei agenti premiati a Firenze Il comandante | Riconoscimento al nostro lavoro

Sei agenti della polizia provinciale di Livorno sono stati premiati a Firenze dal presidente della Regione. Durante la seconda giornata della polizia locale presso la Fortezza da Basso, hanno ricevuto attestati di encomio per le indagini svolte nel settore della tutela ambientale. Il comandante ha commentato il riconoscimento come un riconoscimento al lavoro svolto dalla squadra. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse forze di polizia e autorità regionali.

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