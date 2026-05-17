Polemica sui rifiuti nell’ex Caserma

Nell’area dell’ex Caserma Piave a Orvieto si è diffusa una grande quantità di rifiuti abbandonati, creando una situazione di degrado. Sono stati segnalati secchi di immondizia lasciati nell’area, che ha generato un acceso confronto tra il Partito Democratico e l’assessore all’ambiente. La questione ha suscitato una discussione pubblica sulla gestione dei rifiuti e sulla manutenzione dell’area. La situazione ha attirato l’attenzione dei cittadini e delle autorità locali.

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ORVIETO Degrado a cielo aperto e secchi di immondizia abbandonati nell’area dell’ex Caserma Piave: esplode la polemica tra il Pd e l’assessore all’ambiente Andrea Sacripanti (foto). Ad accendere la miccia sono alcune foto riprese e rilanciate dal Pd che mostrano rifiuti nella zona recintata del parcheggio della Caserma. "Le immagini che stanno circolando in queste ore relative all’area dell’ex Mensa dell’ex Caserma Piave rappresentano qualcosa che non può e non deve essere derubricato a semplice episodio di incuria urbana. Ci troviamo di fronte a una situazione che presenta evidenti profili di emergenza igienico-sanitaria, oltre che un... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polemica sui rifiuti nell’ex Caserma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caserma carabinieri, è polemica. Il sindaco: "Pronta a fine anno"Il dibattito politico a Bagnacavallo si accende sul tema della sicurezza e del presidio del territorio, con particolare riferimento alla sede della... Leggi anche: Apre il centro per l’impiego nell’ex caserma Rifiuti a Pontassieve, polemica sui cassonetti genius e sulla Taric. Alternativa comune chiede chiarezzaSecondo quanto riportato nell’atto consiliare, diversi cittadini avrebbero segnalato anomalie nel funzionamento del ... msn.com Media Valbisagno, opposizione all’attacco sui rifiuti. Ed è polemica sulle mozioni contingentateMedia Valbisagno, opposizione all’attacco sui rifiuti. Ed è polemica sulle mozioni contingentate ... msn.com