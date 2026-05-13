A Bagnacavallo si apre un dibattito sulla presenza dei carabinieri in città, dopo che la sede della stazione locale è rimasta chiusa dal ottobre 2019. Il sindaco ha dichiarato che la caserma sarà pronta entro la fine dell’anno, mentre le discussioni politiche si concentrano sulla gestione della sicurezza e sulla funzione del presidio territoriale nel centro cittadino. La questione ha suscitato reazioni tra i membri delle opposizioni e i cittadini.

Il dibattito politico a Bagnacavallo si accende sul tema della sicurezza e del presidio del territorio, con particolare riferimento alla sede della locale stazione dei carabinieri, assente dal centro cittadino dall’ottobre 2019. Attraverso un’interrogazione a risposta scritta datata 24 marzo, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti urgenti all’amministrazione comunale. Il capogruppo Nicholas Anzellotti ha evidenziato come, nonostante le precedenti comunicazioni indicassero l’inizio dei lavori di ripristino per il mese di gennaio 2026, il cantiere risultasse ancora fermo al momento della presentazione dell’atto. L’opposizione ha dunque sollecitato il sindaco e la giunta a rendere noti i motivi di tale stallo e a fornire un cronoprogramma certo sui tempi di conclusione dell’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caserma carabinieri, è polemica. Il sindaco: "Pronta a fine anno"

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