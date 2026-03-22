Apre il centro per l’impiego nell’ex caserma

È stato annunciato l’apertura del nuovo centro per l’impiego e del centro giovani nell’ex caserma dei carabinieri situata tra via Cento e la circonvallazione Dante Alighieri. I due spazi sono stati preparati per accogliere cittadini e giovani, con l’obiettivo di offrire servizi e supporto. La struttura, che in passato ha ospitato i militari, sarà ora utilizzata per finalità sociali e di orientamento.

Tutto pronto per l’apertura del centro per l’impiego e del centro giovani. Stiamo parlando dell’ex caserma dei carabinieri tra via Cento e la circonvallazione Dante Alighieri. Edificio che è stato ristrutturato e che ora si prepara a una nuova fase della sua storia. Dopo un importante intervento di recupero e riqualificazione, durato tre anni, l’immobile è pronto ad ospitare il nuovo centro per l’impiego e uno spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti, diventando così un punto di riferimento per Persiceto e i comuni limitrofi. "Il percorso che ha portato alla rinascita dell’immobile – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre il centro per l’impiego nell’ex caserma Articoli correlati In Brianza apre un nuovo centro per l'impiegoTutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Seregno, che il 13 gennaio si è trasferito da via Monte Bianco 7 a Via Monte Rosa... Leggi anche: Corsi di laurea verso il centro città. La Lega: nell’ex caserma Garibaldi: "Mozione respinta, è superata" Altri aggiornamenti su Apre il centro per l'impiego nell'ex... Temi più discussi: A Marghera apre il Centro integrato per l'infanzia; Baranzate, nell'ex scuola materna Iulm apre un centro educativo per minori non accompagnati e ragazzi fragili; Nasce la piazza del gusto a Misilmeri: apre un nuovo Conad Superstore nel centro commerciale Agorà; La scuola per aspiranti pompieri, a Treviso apre il centro di formazione nazionale. Bcc, apre la filiale in centro: «Presidio per combattere la desertificazione bancaria»La desertificazione bancaria è un fenomeno che cresce sempre di più in tutta Italia. Sono sempre meno le filiali e sempre meno i riferimenti fisici per i clienti in tutte ... ilmattino.it Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnosticaDopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La riapertur ... adnkronos.com Antonio apre le sfide della terza partita con una samba! Sarà suo il primo punto #Amici25 x.com Si apre l’edizione 2026 del #BiFest (Bari Internazional Film&Tv Festival) kermesse dedicata al cinema internazionale che quest’anno ha come file rouge il mediterraneo, in un periodo storico in cui le guerre tengono banco nella cronaca e distruggono interi terr - facebook.com facebook