Poggibonsi | nuovi servizi Domani arriva la svolta alla ‘Casa della Comunità’

A Poggibonsi, domani entreranno in funzione nuovi servizi presso la Casa della Comunità di via della Costituzione, 30. L’apertura rappresenta un’implementazione delle attività previste nel centro sanitario. La struttura sarà accessibile per i cittadini che potranno usufruire delle prestazioni programmate. La data di avvio è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno annunciato l’apertura ufficiale delle nuove funzioni. La ristrutturazione e la preparazione della struttura sono state completate nelle settimane precedenti.

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Attivazione dei servizi da domani a Poggibonsi per la Casa della Comunità di via della Costituzione, 30. Dopo la giornata inaugurale del 23 aprile, alla presenza delle autorità, dei componenti di numerose associazioni di volontariato, di esponenti di sigle sindacali, adesso è il momento dello start ufficiale per la struttura in modalità hub, ovvero aperta nell’arco delle 24 ore. La data del 18 maggio indica dunque le novità a beneficio degli utenti. Chiude il Punto prelievi di via Salceto 91 e nella Casa della Comunità di via della Costituzione sarà aperta un’area prelievi con prenotazione su Zerocode, dal lunedì al sabato, in orario... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi: nuovi servizi. Domani arriva la svolta alla ‘Casa della Comunità’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casa della Comunità. Nuovi specialisti e servizi. Struttura attesa da tempoTerminate le operazioni di trasloco dal poliambulatorio di via degli Scienziati, dove rimarrà il Punto prelievi, San Felice da oggi avrà la sua Casa... Leggi anche: A Maiori apre la Casa della Comunità HUB: nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris Poggibonsi: nuovi servizi. Domani arriva la svolta alla ‘Casa della Comunità’Attivazione dei servizi da domani a Poggibonsi per la Casa della Comunità di via della Costituzione, 30. Dopo la giornata inaugurale del 23 aprile, alla presenza delle autorità, dei componenti di ... lanazione.it Casa della Comunità di Poggibonsi: novità dal 18 maggio per l’attivazione dei serviziPOGGIBONSI. Sono in corso di attivazione tutti i servizi previsti per la Casa della Comunità di Poggibonsi (Via della Costituzione 30), per questo a ... ilcittadinoonline.it