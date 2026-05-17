Il vento di Maestrale ha portato a una soluzione naturale per il problema della poseidonia sulla spiaggia di Poetto, evitando interventi meccanici a pagamento. La rimozione forzata della biomassa di alghe, infatti, potrebbe danneggiare il litorale, riducendo la stabilità della spiaggia stessa. Questa strategia si basa sull’azione del vento che ha spostato e disperso la biomassa senza bisogno di interventi invasivi. La gestione della situazione si sta svolgendo senza costi aggiuntivi, grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli.

? Punti chiave Come può il vento sostituire gli interventi meccanici sulla spiaggia?. Perché la rimozione forzata della biomassa rischia di distruggere il litorale?. Chi ha ragione tra chi vuole pulire e chi tutela l'ecosistema?. Quali danni causano le ruspe alla protezione naturale del Golfo?.? In Breve Marcello accusa l'opposizione di ignorare i danni causati da idrovore e mezzi pesanti.. La rimozione forzata della biomassa accelera l'erosione costiera nel Golfo di Cagliari.. La Poseidonia protegge la sabbia del Poetto smorzando l'energia delle onde marine.. Il dibattito politico ha bloccato la gestione della spiaggia per diverse settimane.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poetto, il Maestrale risolve il nodo Poseidonia a costo zero

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