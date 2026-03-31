Il Poseidonia Beach Club lancia il Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare

Il Poseidonia Beach Club di Ascea Marina ha inaugurato la stagione 2026 con l’introduzione di un nuovo menù che riduce gli sprechi e applica principi di cucina circolare. Il progetto prevede l’uso di ingredienti provenienti da filiere sostenibili e un’organizzazione del lavoro orientata a minimizzare gli avanzamenti alimentari. La scelta si inserisce in un percorso più ampio di iniziative volte alla sostenibilità ambientale.

Il Poseidonia Beach Club di Ascea Marina apre la stagione 2026 con un nuovo tassello del proprio percorso di sostenibilità: il Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare, un progetto che porta nella ristorazione quotidiana principi di economia circolare, organizzazione del lavoro, valorizzazione del territorio e controllo misurabile dei risultati. Non un semplice messaggio “green”, ma un sistema basato su procedure interne, monitoraggio degli scarti, standard di porzionatura, recupero controllato delle eccedenze e coinvolgimento di cucina, pizzeria, sala, bar e fornitori locali. Il progetto si inserisce nel percorso già certificato ISO 20121:2024 per la gestione sostenibile degli eventi e rafforza una visione che lega il Beach Club a innovazione ambientale, filiera corta e cultura mediterranea. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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