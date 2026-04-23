Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura della Lega, ha replicato alle dichiarazioni di Matilde Madrid riguardo ai lavori su un'area pubblica. La rappresentante del governo ha precisato che gli interventi saranno limitati agli spazi interni e ha affermato che così non si risolve il problema dei bivacchi. La discussione si è accesa sulla gestione e sui metodi di intervento nel quartiere interessato.

Lucia Borgonzoni non ci sta. Il sottosegretario alla Cultura della Lega risponde a Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata, che sul Carlino è entrata in pressing sulla Soprintendenza chiedendo di "accelerare con i lavori" alla Chiesa della Santissima Annunziata e far sì che siano "imminenti". "Se il Comune pensa di vedere impalcature ovunque e risolvere così il problema dei bivacchi, si sbaglia di grosso: i lavori saranno quasi esclusivamente all’interno del complesso e non all’esterno – dice Borgonzoni –. In più, non è possibile gestire il degrado auspicando un cantiere sotto ogni portico". Sottosegretario, come sarà l’intervento della Soprintendenza all’Annunziata? "Ricordo che il complesso è del Demanio e una parte è in gestione al ministero della Cultura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annunziata, Borgonzoni replica: "I lavori saranno solo all’interno. Non si risolve così il nodo bivacchi"

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