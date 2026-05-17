Pochi falli ma pesanti Fioccati tanti ’gialli’

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2025-26 della serie B si è conclusa con un numero complessivo di ammonizioni pari a 1.619 e 91 espulsioni. Rispetto alle edizioni degli ultimi cinque anni, questo è il bilancio disciplinare più contenuto, con pochi falli ma di natura pesante che hanno portato a numerosi cartellini gialli e rossi. La gestione delle sanzioni ha caratterizzato le partite, con una prevalenza di ammonizioni rispetto alle espulsioni, segnalando un andamento disciplinare meno severo rispetto alle stagioni precedenti.

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Appena 1.619 ammonizioni e 91 espulsioni: la serie B 2025-26 si chiude con il bilancio disciplinare più leggero degli ultimi cinque anni. E il Cesena, quartultimo per falli a partita, è un perfetto figlio di questo nuovo corso: il Cavalluccio, infatti, ha commesso appena 13,8 falli a partita (dati FotMob). Meglio dei bianconeri, hanno fatto solamente Monza (13,7), Carrarese (13,2) e Catanzaro (12,4). Nella classifica degli ammoniti, invece, il Cesena è al quindicesimo posto con un computo complessivo di 77 gialli, più solo di Palermo (75), Modena (72), Bari (71), Monza (69) e Venezia (64). C’è, però, un’anomalia statistica: Massimiliano Mangraviti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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