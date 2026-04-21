Negli ultimi anni, il club ha investito oltre 140 milioni di euro nell'attacco, acquistando giocatori come Hojlund, Lukaku, Neres, Lucca e Lang. Tuttavia, nonostante queste spese, la squadra ha segnato solo 48 gol in questa stagione, rispetto agli 86 della stagione 2021 sotto la guida di Sarri. I dati evidenziano una discrepanza tra gli investimenti fatti e i risultati in termini di reti realizzate.

C’è in sottofondo un rumore sordo che confonde le idee, perché prima che Napoli-Lazio enfatizzasse il disagio d’una squadra ormai da un anno e mezzo contro-natura, la storia finiva per stridere con se stessa. Racconta il passato che il Napoli ha (quasi) sempre avuto una sua esaltante espressione offensiva, l’ha fatto e ripetutamente nel tempo e con interpreti e allenatori diversi, e per un po’ - complessivamente - è stato capace persino di spingersi al di là della soglia dei cento gol stagionali. Ma voltandosi, e perdendosi nelle statistiche, la realtà va oltre questo biennio di Antonio Conte, improvvisamente inariditosi, lui che con la Juve e l’Inter è stato comunque offensivamente rassicurante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Investimenti pesanti, ma pochi gol: 143,5 milioni per l'attacco e le reti sono solo 48

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