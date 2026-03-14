Stalli gialli per residenti in San Francesco | Tanti sospetti furbetti e pochi a controllare

A San Francesco sono stati istituiti degli stalli gialli riservati ai residenti, ma sono stati segnalati numerosi sospetti di utilizzo scorretto e pochi agenti impegnati nei controlli. Il segretario di un sindacato ha commentato la situazione affermando che la gestione delle regole sembra inefficace e poco monitorata. La situazione ha attirato l'attenzione di chi vive nella zona, preoccupato per l'uso improprio degli spazi.

"Governare gli italiani, non è impossibile, è inutile". Esordisce così Giuliano Bani, segretario provinciale del Psi, che cita questo aforisma "di paternità incerta" a proposito della gestione della Ztl nel quartiere San Francesco, e in particolare del comportamento civico di molti cittadini nella vita quotidiana, nelle ‘piccole cose’. "Nella Ztl San Francesco, dopo numerose proteste del comitato, a seguito di un atto d’imperio del Tribunale che destina molti parcheggi ad esclusivo uso dei suoi dipendenti, il Comune di Pisa - attraverso PisaMo - ha deciso di riservare diversi parcheggi, nelle strade limitrofe al Tribunale, ai residenti colorando questi stalli con un bel giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stalli gialli per residenti in San Francesco: "Tanti sospetti furbetti e pochi a controllare" Articoli correlati Leggi anche: Sostituzioni, secondi gialli, angoli, fuorigioco: lotta ai furbetti del calcio, come cambiano le regole Leggi anche: Nasce Polytropon Arts Centre a San Francesco, a pochi chilometri da Firenze Tutto quello che riguarda San Francesco Argomenti discussi: Stalli gialli per residenti in San Francesco: Tanti sospetti furbetti e pochi a controllare. San Francesco non ci sta: Gli stalli gialli non bastano. Sono sempre occupatiLe ultime novità di stalli gialli nel quartiere San Francesco non bastano a placare le preoccupazioni dei residenti, che continuano a fare i conti con una viabilità difficile e controlli giudicati ... lanazione.it Via San Martino, si cambia. Arrivano gli stalli gialli dedicati solo ai residentiA seguito delle segnalazioni avanzate dai residenti della zona di San Martino – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo deciso di istituire gli stalli gialli riservati solo ai residenti, ... lanazione.it