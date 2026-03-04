reyer venezia batte schio in gara 3 e vola alle final six di euroleague women

La Reyer Venezia ha vinto contro Schio in Gara 3, con il punteggio di 62-51, conquistando così un posto alle Final Six di Euroleague Women. La partita si è svolta nel contesto del Play-In, e questa vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra. La sfida si è conclusa con una differenza di dieci punti a favore di Venezia.

La Reyer Venezia ottiene una qualificazione storica alla Final Six di Euroleague Women superando Schio 62-51 in Gara 3 del Play-In. Decisivi i canestri di Dojkic (15 punti) e Cubaj nel finale, accompagnati da una difesa che ha limitato le avversarie a soli 6 punti nell’ultimo quarto. Tra le veneziane spiccano Charles (12 punti, 8 rimbalzi) e Santucci (4 punti, 8 assist e 3 rubate), capaci di dare continuità e struttura all’azione. Nel confronto decisivo della serie play-in, Venezia ha imposto una prestazione concreta sia in fase offensiva sia difensiva, capitalizzando gli episodi chiave e gestendo al meglio i possessi nelle fasi finali. La difesa ha impedito all’avversario di reagire con continuità, determinando un risultato che ha reso concreta la prima partecipazione della squadra alla Final Six di Saragozza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

