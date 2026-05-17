Playoff l’Olimpia schiaccia Reggio | Shields guida il dominio al Forum

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia ha vinto nettamente contro Reggio nei playoff, con Shields che ha guidato la squadra in attacco e difesa. La partita si è giocata al Forum, dove l’Olimpia ha controllato il gioco fin dall’inizio, dominando a rimbalzo e mantenendo un ritmo elevato. I giocatori dalla panchina sono entrati in campo in diverse occasioni, contribuendo a sbloccare la gara e mantenere alta l’intensità. La squadra dovrà lavorare sui rimbalzi per migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come farà l'Olimpia a correggere i rimbalzi dopo il dominio di Shields?. Chi sono i giocatori della panchina che hanno sbloccato la gara?. Cosa cambierà nel tabellone dopo il colpo di scena di Trieste?. Quando inizierà la sfida decisiva tra Virtus Bologna e Trento?.? In Breve Diop segna 14 punti e Guduric 12 punti con 6 assist.. Trieste batte Brescia 92-90 nel quadrante sinistro dei playoff.. Virtus Bologna affronta Trento e Venezia ospita Tortona domenica 17 maggio.. Coach Poeta segnala criticità nella gestione dei rimbalzi offensivi.. L’Olimpia Milano ha aperto i playoff di Serie A battendo Reggio Emilia per 96-84 al Forum di Assago, portando la serie dei quarti di finale sull’1-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

playoff l8217olimpia schiaccia reggio shields guida il dominio al forum
© Ameve.eu - Playoff, l’Olimpia schiaccia Reggio: Shields guida il dominio al Forum
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominanteOlimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84.

Playoff, l’Olimpia travolge Reggio con il dominio di Brooks: 96-84? Domande chiave Come ha fatto Reggio a ridurre uno scarto di 22 punti? Chi ha sbloccato lo scatto decisivo dell'Olimpia nel terzo quarto? Perché la...

playoff l olimpia schiacciaMilano-Reggio Emilia 96-84: highlights Playoff Serie AIniziano i playoff della Serie A di basket e si parte con la vittoria casalinga di Milano per 96-84 contro Reggio Emilia in Gara 1 della serie fra numero 3 e numero 6 del tabellone. L'Olimpia prende i ... sport.sky.it

DIRETTA | Milano Reggio Emilia (risultato finale 96-84): l’Olimpia la chiude! (gara-1, 16 maggio 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: Olimpia e Una Hotels iniziano la serie playoff di primo turno, siamo all'Unipol Forum. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web