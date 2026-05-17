L’Olimpia ha vinto nettamente contro Reggio nei playoff, con Shields che ha guidato la squadra in attacco e difesa. La partita si è giocata al Forum, dove l’Olimpia ha controllato il gioco fin dall’inizio, dominando a rimbalzo e mantenendo un ritmo elevato. I giocatori dalla panchina sono entrati in campo in diverse occasioni, contribuendo a sbloccare la gara e mantenere alta l’intensità. La squadra dovrà lavorare sui rimbalzi per migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

? Domande chiave Come farà l'Olimpia a correggere i rimbalzi dopo il dominio di Shields?. Chi sono i giocatori della panchina che hanno sbloccato la gara?. Cosa cambierà nel tabellone dopo il colpo di scena di Trieste?. Quando inizierà la sfida decisiva tra Virtus Bologna e Trento?.? In Breve Diop segna 14 punti e Guduric 12 punti con 6 assist.. Trieste batte Brescia 92-90 nel quadrante sinistro dei playoff.. Virtus Bologna affronta Trento e Venezia ospita Tortona domenica 17 maggio.. Coach Poeta segnala criticità nella gestione dei rimbalzi offensivi.. L’Olimpia Milano ha aperto i playoff di Serie A battendo Reggio Emilia per 96-84 al Forum di Assago, portando la serie dei quarti di finale sull’1-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, l’Olimpia schiaccia Reggio: Shields guida il dominio al Forum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominanteOlimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84.

Playoff, l’Olimpia travolge Reggio con il dominio di Brooks: 96-84? Domande chiave Come ha fatto Reggio a ridurre uno scarto di 22 punti? Chi ha sbloccato lo scatto decisivo dell'Olimpia nel terzo quarto? Perché la...

Milano-Reggio Emilia 96-84: highlights Playoff Serie AIniziano i playoff della Serie A di basket e si parte con la vittoria casalinga di Milano per 96-84 contro Reggio Emilia in Gara 1 della serie fra numero 3 e numero 6 del tabellone. L'Olimpia prende i ... sport.sky.it

DIRETTA | Milano Reggio Emilia (risultato finale 96-84): l’Olimpia la chiude! (gara-1, 16 maggio 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: Olimpia e Una Hotels iniziano la serie playoff di primo turno, siamo all'Unipol Forum. ilsussidiario.net