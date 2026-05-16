Nella partita dei playoff, l’Olimpia ha vinto contro Reggio con il punteggio di 96-84, grazie a una buona prestazione di Brooks. Reggio ha ridotto lo svantaggio di 22 punti durante la partita, senza riuscire però a recuperare completamente. Nel terzo quarto, l’Olimpia ha messo a segno un parziale che ha determinato il risultato finale, grazie a una serie di canestri decisivi. La partita si è svolta senza ulteriori interventi o contestazioni ufficiali.

? Domande chiave Come ha fatto Reggio a ridurre uno scarto di 22 punti?. Chi ha sbloccato lo scatto decisivo dell'Olimpia nel terzo quarto?. Perché la precisione ai tiri liberi ha condizionato il risultato finale?. Quali complicazioni mediche minacciano la squadra di Priftis per il ritorno?.? In Breve Barford segna 21 punti e Caupain 20 per la Pallacanestro Reggiana.. Shields realizza 19 punti e Diop 14 per l'Olimpia Milano.. Milano domina i tiri liberi con 28 su 30 realizzati.. Reggio Emilia deve gestire l'infortunio di Thor e l'assenza di Brown.. L’Olimpia Milano ha superato la Pallacanestro Reggiana con un punteggio di 96-84 all’Unipol Forum di Assago, giànhando così il primo successo nella serie dei quarti di finale dei playoff in questa sera di sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, l’Olimpia travolge Reggio con il dominio di Brooks: 96-84

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