Playoff l’Arechi trema | 20.000 tifosi spingono la Salernitana

I playoff si avvicinano e allo stadio Arechi si respira una forte tensione, con circa ventimila tifosi presenti per sostenere la squadra di casa. La formazione granata sta preparando la partita, con alcuni cambi nelle posizioni difensive e un nuovo assetto offensivo per affrontare la squadra rivale. La presenza di un nuovo giocatore in difesa potrebbe modificare le scelte del tecnico, mentre in attacco si studiano diverse combinazioni per superare la linea difensiva avversaria.

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? Punti chiave Come influenzerà l'inserimento di Berra l'equilibrio difensivo di Cosmi?. Quale strategia userà il tridente granata per superare la difesa romagnola?. Chi dalle panchine potrà cambiare le sorti del match stasera?. Come riuscirà il Ravenna a contenere la pressione dell'Arechi?.? In Breve Cosmi schiera Berra al posto di Matino con modulo 3-4-1-2. Mandorlini risponde con 3-5-2 guidato da Fischnaller e Motti. Salernitana punta su Ferraris, Ferrari e Lescano per segnare due reti. In panchina per i granata figurano Carriero, Inglese e Antonucci. Stasera 17 maggio, allo stadio Arechi, ventimila tifosi si preparano a sostenere la Salernitana nel primo atto dei playoff contro il Ravenna per accendere il sogno della semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, l’Arechi trema: 20.000 tifosi spingono la Salernitana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Notte di playoff con ventimila tifosi all'Arechi: le formazioni di Salernitana-RavennaVentimila tifosi sugli spalti e un solo, grande obiettivo: la Salernitana deve battere il Ravenna (e quindi segnare un gol più dei romagnoli nel... Salernitana-Benevento, tifosi ospiti all’Arechi solo con la tesseraTempo di lettura: < 1 minutoCome consuetudine in questi casi, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso con largo anticipo... La Casertana sfiora l'impresa: finisce 1-1 all'Arechi e i falchetti salutano i playoffLa rete di Heinz al 77' fa tremare la Salernitana che prima si salva grazie a Donnarumma che devia sul palo il tiro di Butic e poi trova il pari in pieno recupero con Achik ... casertanews.it CASARANO SALERNITANA Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la CasertanaTra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico ... statoquotidiano.it