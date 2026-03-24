Salernitana-Benevento tifosi ospiti all’Arechi solo con la tessera

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha comunicato che i tifosi ospiti del Benevento potranno accedere allo stadio Arechi per la partita contro la Salernitana solo presentando la tessera del tifoso. La gara si disputerà il 6 aprile e l’accesso per i supporter ospiti sarà consentito esclusivamente con questa tessera, come già avviene in situazioni simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come consuetudine in questi casi, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso con largo anticipo su Salernitana-Benevento in programma il 6 aprile all’Arechi. Così come era già successo nella gara di andata, i supporter giallorossi potranno seguire la squadra in trasferta solo se in possesso della tessera del tifoso essendo stati individuati dei profili di rischio. L’ultima parola spetterà al Gos, ma la strada è tracciata. “ Per l’incontro – si legge nella determinazione dell’ONMS – di calcio di Serie C Salernitana – Benevento, in programma il 6 aprile 2026, caratterizzato da profili di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana-Benevento, tifosi ospiti all’Arechi solo con la tessera Articoli correlati Stadio Arechi, i tifosi della Salernitana ricordano il piccolo Domenico“Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico”: un messaggio nero su sfondo bianco, essenziale e potente, che ha colpito dritto al cuore la... Leggi anche: Pagelle Salernitana-Monopoli 0-1, Scipioni gela l’Arechi: Raffaele condannato, non c’è più feeling con la squadra Aggiornamenti e notizie su Salernitana Benevento tifosi ospiti... Temi più discussi: Salernitana, Galo torna leader: stangata Carriero; Crotone da vetta nelle ultime 10 giornate: domenica c'è la Salernitana; Il derby Salernitana-Benevento sarà trasmesso in diretta Rai; Monopoli-Benevento, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Benevento. Salernitana-Benevento, stretta sulla sicurezza: trasferta limitataStampa La sfida tra Salernitana e Benevento, in programma il prossimo 6 aprile, finisce sotto la lente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha suggerito l’adozione di specifi ... salernonotizie.it Benevento, a Salerno in 250 e solo con la FidelityIl Gos ha già consigliato le misure da adottare per il derby ... msn.com Salernitana-Benevento, stretta sulla sicurezza: trasferta limitata - facebook.com facebook #SerieC gr.C Catania-Casarano 1-1 Monopoli-Benevento 2-1 Salernitana-Altamura 2-1 league table (top5) 1 Benevento 76 2 Catania 65 3 Salernitana 60 4 Cosenza 59 5 Casertana 56 #calcio #football x.com