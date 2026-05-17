Notte di playoff con ventimila tifosi all' Arechi | le formazioni di Salernitana-Ravenna
Durante la notte di playoff all’Arechi, circa ventimila persone hanno assistito alla partita tra Salernitana e Ravenna. La squadra di casa si presentava con l’obiettivo di vincere il match e segnare un gol in più rispetto agli avversari nel doppio confronto, necessario per passare il turno. Le formazioni sono state annunciate prima dell’inizio, senza variazioni rispetto alle attese. La partita si è svolta sotto un grande spettacolo di tifosi presenti sugli spalti.
Ventimila tifosi sugli spalti e un solo, grande obiettivo: la Salernitana deve battere il Ravenna (e quindi segnare un gol più dei romagnoli nel doppio confronto) per superare il turno e prenotarsi per la semifinale playoff. Si comincia stasera, 17 maggio: primo atto allo stadio Arechi. Cosmi ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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