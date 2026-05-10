Nella partita dei playoff di Serie B, la Nervianese ha sconfitto il Mantova con il punteggio di 72-69, avanzando così ai quarti di finale. La squadra ha recuperato un vantaggio di 12 punti accumulato dall’avversario nel corso della partita, portandosi in parità e poi vincendo negli ultimi secondi. La tripla decisiva è stata firmata da uno dei giocatori della Nervianese a trentatré secondi dalla fine.

? Domande chiave Come ha fatto il Nervianese a recuperare 12 punti di scarto?. Chi ha segnato la tripla decisiva a trentatré secondi dalla fine?. Perché la reazione degli Stings nel terzo quarto non è bastata?. Cosa cambierà nel progetto sportivo di Mantova dopo questa eliminazione?.? In Breve Boudet segna 20 punti e Aguirrezabala 16 per la Mantova di Romero.. Cemmi realizza 20 punti decisivi per la squadra di Barbarossa.. Tapparo aggiunge 15 punti e Bonavida 10 alla vittoria del Nervianese.. Mantova recupera 12 punti di scarto nel terzo quarto alla Tea Arena.. La Tea Arena di Curtatone ha sancito la fine del sogno stagionale degli Amica Chips Stings Mantova domenica 10 maggio 2026, quando la Pallacanestro Nervianese ha conquistato il passaggio ai quarti di finale di Serie B Interregionale con un netto 72-69.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: Nervianese batte Mantova 72-69 e vola ai quarti

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