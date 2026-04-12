Promozione Marchigiana | l’Atletico Azzurra Colli vola con un 6-1

Nel calcio dilettantistico marchigiano, il fine settimana ha portato risultati significativi, con l’Atletico Azzurra Colli che ha ottenuto una vittoria per 6-1. Questi risultati influenzano la classifica e preparano le squadre alla fase conclusiva della stagione regolare. Le partite disputate hanno modificato le posizioni in classifica e aumentato la tensione in vista delle prossime sfide.

Il del calcio dilettantistico marchigiano si prepara alla fase decisiva della stagione regolare con un fine settimana caratterizzato da risultati che stravolgono le gerarchie e accendono la corsa ai traguardi. Dopo il termine della pausa pasquale, i campionati hanno offerto scenari diversificati, dalla lotta serrata per la promozione in Promozione alla certezza dei piazzamenti nelle categorie inferiori. La lotta per la vetta in Promozione e i colpi di scena in Riviera. In Promozione, nel girone B, la battaglia per il primato vede ancora protagonista l’Atletico Azzurra Colli, che non permette all’Aurora Treia di distanziarsi troppo, restando a un solo punto di vantaggio dalla prima classificata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Promozione Marchigiana: l’Atletico Azzurra Colli vola con un 6-1 In Promozione Azzurra Colli e Mariner dilaganoOcchi dell’Eccellenza puntati oggi sullo scontro diretto in vetta tra Montecchio e Fermana, con i canarini primi a gestire un solo punto di vantaggio... Continua la corsa dell’Atletico Azzurra ColliGiornata di campionato che ha visto tanti risultati importanti in Promozione e che in Eccellenza oggi vivrà forse una giornata decisiva con lo...