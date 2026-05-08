Il Palermo chiude con una sconfitta indolore a Venezia ora ai playoff la vincente tra Catanzaro e Avellino

Da palermotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo ha concluso la stagione con una sconfitta per 2-0 contro il Venezia, che si è svolta allo stadio Penzo. Doumbia ha segnato all'inizio della ripresa, mentre Compagnon ha firmato il secondo gol nei minuti finali. Ora, i playoff vedono in corsa la vincente tra Catanzaro e Avellino. La squadra siciliana termina il campionato con questa sconfitta, senza più obiettivi immediati.

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Il Palermo chiude il campionato con una sconfitta: al Penzo il Venezia passa 2-0, grazie alla reti di Doumbia, ad avvio ripresa, e Compagnon nei secondi finali. Dopo un ottimo primo tempo giocato dagli uomini di Inzaghi con due legni colpiti (Le Douaron e Palumbo) e diverse occasioni interessanti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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