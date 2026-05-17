Nel campionato di volley, la squadra di Latina ha conquistato una vittoria contro Sant’Ambrogio e ora si prepara alla prossima sfida contro Rieti. Questo risultato permette alla squadra di avvicinarsi alla qualificazione alla Serie D. Le quattro squadre che accederanno alla categoria superiore verranno determinate alla fine dei play off, dopo le sfide tra le varie contendenti. La competizione prosegue con incontri che decideranno il passaggio di categoria.

? Domande chiave Come farà la Latina a superare la sfida contro la Rieti? Chi sono le quattro squadre che otterranno il pass per la Serie D? Dove si giocheranno le prossime partite decisive per la promozione? Perché il coinvolgimento delle giovanili è fondamentale per il traguardo finale??? In Breve Vittoria Latina 3-1 contro Sant’Ambrogio nel Girone L di Prima Divisione. Prossima sfida casalinga contro Volley Academy Rieti presso il Liceo Dante Alighieri. Test decisivo fissato per il 24 maggio . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play off volley: la Latina batte Sant’Ambrogio e punta alla Serie D

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