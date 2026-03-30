Basket | la Benacquista Latina batte Imola resta prima e si assicura già i play off

La Benacquista Latina Basket ha vinto la partita contro Imola, conquistando la dodicesima vittoria consecutiva. La squadra si conferma prima in classifica e ha già assicurato la partecipazione ai playoff. La partita si è svolta domenica, e la squadra ha mantenuto il primato in campionato.

Il dodicesimo successo consecutivo per i nerazzurri, conquistato contro Imola (73-63), permette di chiudere matematicamente la stagione tra le prime quattro. Ma mancano ancora cinque partite, e molti scontri diretti Un’altra domenica da incorniciare per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che conquista un’altra vittoria importante, la dodicesima consecutiva, si conferma prima in classifica e si assicura già i playoff. “Vittima” dei nerazzurri questa volta l’UP Andrea Costa Imola; gli uomini di cocah Gramenzi vincono con il punteggio di 73-63, nella gara valida per la 33esima giornata della regular season di Serie B Nazionale. Una... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Basket: la Benacquista Latina batte Imola, resta prima e si assicura già i play off Articoli correlati Leggi anche: Basket: campo impraticabile, non si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi Basket, la Benacquista Latina vince in rimonta contro RavennaVittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella delicata gara casalinga contro l’Orasì Ravenna. Tutto quello che riguarda Benacquista Latina Temi più discussi: Basket, la Benacquista Latina vince ancora: 11esimo successo di fila e primo posto; BASKET | Benacquista Latina inarrestabile, supera Imola e blinda il posto ai playoff; Basket, impresa Benacquista Latina: espugnato il parquet della capolista Livorno; Benacquista Latina - UP Andrea Costa Basket Imola 73-63. Basket B, Benacquista Latina batte Imola 73-63 e resta primaLATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra vittoria superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 73-63 nella 33ª giornata della regular season di Serie B Nazionale ... radioluna.it Serie B - Latina supera l’UP Andrea Costa e centra i playoff con anticipoLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra vittoria di grande valore superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 73-63 nella ... pianetabasket.com La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un’altra vittoria di grande valore superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 73-63 nella 33ª giornata della regular season di Serie B Nazionale. Un successo che vale la dodicesima vittoria co - facebook.com facebook Basket B, Benacquista Latina affronta Imola al Palasport di Cisterna x.com