Il regalo del Comune di Roma alla comunità ebraica l' operazione Sant' Ambrogio alla Massima | concessione gratuita per 50 anni
Mentre Roma annega in una palese decadenza, con costi degli affitti alle stelle, eserciti di poveri e microcriminalità e mentre le associazioni di quartiere vengono sfrattate con la solerzia tipica dei regimi burocratici, il Campidoglio decide di farsi notaio di un feudalesimo di ritorno. L’operazione Sant’Ambrogio alla Massima, orchestrata dall’assessore (alle politiche abitative di Roma) Tobia Zevi con una spregiudicatezza che sfiora il ridicolo, trasforma un complesso monumentale del centro storico in una sorta di dote nuziale per la Comunità Ebraica. Cinquant’anni di concessione a titolo gratuito (o quasi) rappresentano a dir poco... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Roma, ex Rialto-Sant’Ambrogio assegnato senza bando e gratis alla Comunità ebraica: ora tocca al TarMartedì 24 al Tar del Lazio si discute dell’assegnazione alla Comunità ebraica, da parte del Comune di Roma, dell’ex Convento Sant’Ambrogio.
Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa...
Contenuti e approfondimenti su Il regalo del Comune di Roma alla...
Discussioni sull' argomento Acqui Terme scommette sullo storytelling urbano, tra tour guidati ed esperienze immersive; Famiglia nel bosco, nel nuovo alloggio bollette a carico del Comune; Europa League: la Roma incerottata strappa il pari a Bologna (1-1); Irpef, pronti gli aumenti: colpiranno soprattutto le famiglie a basso reddito. L’opposizione: Siamo basiti.
Stadio Roma a Pietralata, l'importante nota del Comune sul progetto definitivoIl Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. Dichiarato l'obiettivo di arrivare alla consegna entro la ... corrieredellosport.it
Buongiorno,devo rinnovare la carta di identitá,sul sito del comune di roma non ci sono disponibilitá per appuntamenti.avete altre soluzioni di prenotazione da suggerirmi Grazie in anticipo facebook
#dimartedi Il Brasiliano si candida al comune di Roma, il commento di Sergio Rizzo: "La politica italiana offre anche questo...". x.com