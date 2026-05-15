PLAY OFF Salernitana-Ravenna prevendita al via | richiesta subito altissima

Alle 16:00 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la partita di playoff tra Salernitana e Ravenna. La richiesta di biglietti si è subito fatta molto elevata, con numerosi tifosi che hanno cercato di acquistare i tagliandi in poche ore. La società ha reso noto che i biglietti disponibili sono stati messi in vendita attraverso i canali ufficiali e sono stati subito esauriti in molte categorie. La partita si giocherà tra pochi giorni, senza ulteriori dettagli sui posti ancora disponibili.

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Tempo di lettura: 5 minuti L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi — venerdì 15 maggio — sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Ravenna, gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526, in programma domenica 17 maggio alle 20:00 allo stadio Arechi. I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online ( tramite questo link ). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 16:30 alle 19:30. La vendita dei biglietti nei settori destinati alla tifoseria locale è vietata ai residenti a Ravenna e provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna, prevendita al via: richiesta subito altissima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Play-off di Serie C, il Ravenna sfida la SalernitanaRavenna, 14 maggio 2026 – La Salernitana di Serse Cosmi sarà la prossima avversaria del Ravenna nel secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. PLAY OFF/ Derby folle al Pinto, Salernitana subito straripante: nel finale i Falchetti riaprono la qualificazioneTempo di lettura: 2 minutiDerby folle al ‘Pinto’ dove la Salernitana si impone 3-2 nell’andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei play off di... Salernitana-Ravenna, febbre playoff: già lunghe file per i biglietti di domenica salernonotizie.it/2026/05/15/sal… x.com Salernitana-Ravenna, Mandorlini torna sul luogo del misfattoIl Ravenna si presenta al doppio confronto con la Salernitana nel miglior momento della propria stagione e con numeri che impongono grande attenzione. tuttosalernitana.com Salernitana-Ravenna: formazioni, dove vederla in tv e streamingSalernitana e Ravenna si affrontano nell'andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming. calciomercato.com