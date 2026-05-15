PLAY OFF Salernitana-Ravenna prevendita al via | richiesta subito altissima
Alle 16:00 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti per la partita di playoff tra Salernitana e Ravenna. La richiesta di biglietti si è subito fatta molto elevata, con numerosi tifosi che hanno cercato di acquistare i tagliandi in poche ore. La società ha reso noto che i biglietti disponibili sono stati messi in vendita attraverso i canali ufficiali e sono stati subito esauriti in molte categorie. La partita si giocherà tra pochi giorni, senza ulteriori dettagli sui posti ancora disponibili.
Tempo di lettura: 5 minuti L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi — venerdì 15 maggio — sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Ravenna, gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526, in programma domenica 17 maggio alle 20:00 allo stadio Arechi. I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online ( tramite questo link ). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 16:30 alle 19:30. La vendita dei biglietti nei settori destinati alla tifoseria locale è vietata ai residenti a Ravenna e provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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