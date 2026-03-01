Ancora una volta gli ordini di pizza hanno anticipato una guerra | la storia del Pizza Index
Gli ordini di pizza hanno di nuovo mostrato un aumento prima di un intervento militare in Iran, secondo quanto riportato. Si parla del cosiddetto Pizza Index, un indicatore che si basa sull’ipotesi di una correlazione tra il volume di ordini di pizze dal Pentagono e l’inizio di operazioni militari. Prima dell’attacco, l’indicatore avrebbe registrato un’impennata.
Pentagon Pizza Index: quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionaliDalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l’Iran, fino al Venezuela, c’è una storia che prontamente riemerge.
